В 2024 году вырастут зарплаты россиян

В следующем году сотрудники российских компаний могут рассчитывать на повышение зарплаты.

По данным опроса, который был проведён компанией Superjob, в 2024 году сотрудникам российских компаний повысят заработную плату. Опрос был проведён среди 1 000 представителей бизнеса и 1 600 работников из разных регионов России.

По результатам опроса, 49 процентов респондентов ожидают увеличения доходов в следующем году, но 28 процентов опрошенных не планируют повышать оклады своих сотрудников и остальные 72 процента собираются повысить зарплаты уже в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Соцфонде Новосибирска прокомментировали повышение пенсий в следующем году.