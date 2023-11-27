Директора сельской школы под Новосибирском президент РФ наградил боевой медалью

Боевой медалью Владимир Путин наградил директора сельской школы в Новосибирской области.

Глава Сузунского района Вячеслав Горшков сообщил, что указом Президента Российской Федерации от 2 ноября 2023 года уроженец села Заковряжино Новосибирской области Константин Галинский был награждён медалью Жукова. Константин является директором местной школы, учителем истории и обществознания, а также руководителем местного отделения «Молодой Гвардии».

По словам главы Сузунского района Вячеслава Горшкова, летом прошлого года Константин поехал на Донбасс в качестве волонтёра, а в сентябре добровольцем ушёл в зону специальной военной операции.

Ранее Константин Галинский уже был награждён медалью «За воинскую доблесть».

Напомним, что в Новосибирске наградили военного врача из зоны СВО медалью Суворова.