Из-за метели задержали и отменили более 40 рейсов в аэропортах Москвы

По причине плохих погодных условий в Москве отменили более 40 рейсов.

В аэропортах Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили более 40 рейсов из-за сильного снегопада.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец утром, 27 ноября, в своём Telegram-канале сообщил, что в Москве за эти сутки выпало 35% от месячной нормы осадков. Он также отметил, что в подмосковье прошёл сильный ледяной дождь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что шторм и ураган обрушились на Крым и Кубань, вызвав серьезные последствия.