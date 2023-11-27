Как в фильмах ужасов: 5 видео из охваченного штормом Сочи

Шторм на Юге России назвали самым мощным за историю наблюдений. Показываем пять видео, которые позволят оценить сибирякам оценить ситуацию.

Сочи был охвачен мощнейшим штормом, который продолжает действовать и сегодня. Ожидается неблагоприятная погода с сильными дождями, грозами, градом и снегом в горах. Предупреждается о возможном подъеме уровня рек и риске схода селевых потоков.

Порывы ветра могут достигать 27 м/с, а на море ожидается шторм с волнами до 3 метров. Вечером многие жители набережных ожидали сильнейший шторм, чтобы запечатлеть этот исторический момент. Однако самые мощные волны дошли до берегов только ночью. В Сириусе произошло настоящее цунами, волны не только залили набережную, но и вышли на прилегающие улицы, затопив их.

По информации пресс-службы администрации Сочи, сильный ветер повалил 30 деревьев. Всю ночь проводилась работа по ликвидации последствий. К счастью, никто не пострадал. На остановке "Взлетная" в Адлерском районе упало огромное дерево, в то время в ней находились люди, включая маленьких детей.

Они быстро реагировали и успели убежать на безопасное расстояние, а легкая конструкция остановки смогла выдержать ствол. Несмотря на штормовое предупреждение и сильный ветер, люди продолжали свои дела и даже ехали с детьми.

«Продолжается работа по ликвидации последствий на энергообъектах Лазаревского района. На некоторых улицах в селах Зубова щель, Мирный, Солох аул, Вардане, Барановка, Лоо, Нижняя Хобза в настоящий момент ведется восстановление электроснабжения. В Центральном, Хостинском и Адлерском районах повреждений значительно меньше. Локальные нарушения удается оперативно ликвидировать», — сообщили в экстренных службах.

На восстановление электричества в Сочи задействованы 23 бригады и 18 единиц специальной техники. Горячая линия электросетей: 8 800 220–02–20.