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общество

Круглосуточные капсулы для сна установили на вокзале Новосибирск-Главный

Фото: пресс-служба РЖД

Для повышения комфорта и улучшения качества обслуживания пассажиров на вокзале Новосибирск-Главный разместили капсулы для сна.

Современные места отдыха предназначены для комфортного сна и оборудованы всем необходимым, включая usb-адаптер для зарядки гаджетов, отделение для хранения багажа. Гостю также выдается подушка, комплект одноразового постельного белья и плед.

Фото Круглосуточные капсулы для сна установили на вокзале Новосибирск-Главный 2

Каждая капсула рассчитана на одного человека, но возможно размещение родителя с ребенком до 6 лет.

Благодаря гибкой системе тарифов арендовать такую капсулу можно как на один, так и на несколько часов. Стоимость услуги напрямую зависит от продолжительности пользования капсулами.

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Карина Чиркова
Журналист

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