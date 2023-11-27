Круглосуточные капсулы для сна установили на вокзале Новосибирск-Главный

Для повышения комфорта и улучшения качества обслуживания пассажиров на вокзале Новосибирск-Главный разместили капсулы для сна.

Современные места отдыха предназначены для комфортного сна и оборудованы всем необходимым, включая usb-адаптер для зарядки гаджетов, отделение для хранения багажа. Гостю также выдается подушка, комплект одноразового постельного белья и плед.

Каждая капсула рассчитана на одного человека, но возможно размещение родителя с ребенком до 6 лет.

Благодаря гибкой системе тарифов арендовать такую капсулу можно как на один, так и на несколько часов. Стоимость услуги напрямую зависит от продолжительности пользования капсулами.