Новосибирец попытался взломать государственные информационные ресурсы

Житель Новосибирска попытался совершить компьютерную атаку на государственные информационные ресурсы

УФСБ России по Новосибирской области пресекли попытку жителя города взломать ресурсы Правительства региона.

Было установлено, что мужчина 1966 года рождения хотел изучить информационные уязвимости защищенных сайтов, вследствие чего применил программные средства, направленные на получение доступа к информации Министра цифрового развития и связи области, а также ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет». Завершить дело до конца ему не удалось.

УФСБ России по Новосибирской области вынесло официальное предостережение жителю о недопустимости подобных действий.

В случае повторного подобного происшествие мужчине грозит уголовная ответственность.

Напомним, что в Новосибирске мужчина обстрелял машину бывшей жены.