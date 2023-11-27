Новосибирская «Сибирь» одержала третью победу подряд, обыграв дома «Куньлунь»

Сейчас «Сибирь» идет на восьмом месте в Восточной конференции.

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной командой «Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар».

По результатам встречи «Сибирь» одержала победу со счетом 3:2. Шайбы за хозяев забили Владимир Михалёв, Сергей Дубакин и Артём Михеев, в то время как у гостей дубль оформил Теэму Пулккинен.

Эта победа стала для «Сибири» третьей подряд. У них сейчас 39 очков в таблице Восточной конференции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Сушко и Локхарт устроили драку в матче «Сибирь» — «Куньлунь».