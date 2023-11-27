Новосибирских школьников наградили за проявленное мужество

В Новосибирской области 27 ноября прошла церемония награждения школьников за проявленное мужество в экстремальных ситуациях.

Награждение провели в региональном правительстве.

Награды получили Максим Кащеев и Данил Шибанов из новосибирской школы №11. Подростки спасли 10-летнего мальчика из горящей квартиры на девятом этаже.

Также наградили Артема Максимова из Березовской школы №12. Он оказал помощь утопающему мужчине. Дарина Таппо из Увальской школы Татарского района в январе этого года смогла спасти из огня свою маму, брата и сестру.

Родители отважных школьников получили благодарственные письма от сенаторов России и министерства образования Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что родители из Омска назвали новорождённую девочку Дочей.