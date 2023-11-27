Охотники в Новосибирске отстреливают добычу на чужих дачных участках

В Новосибирске жители дачного общества "Дубрава" жалуются на охотников, которые отстреливают животных на их участках.

В группе “Инцидент Новосибирск” социальной сети “ВКонтакте” сообщили о том, что в садовом товариществе "Дубрава" Новосибирской области местными жителями были замечены охотники, которые отстреливают животных на их же участках.

На кадрах двое мужчин с ружьями охотятся на добычу по одному из участков.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Здвинском районе под Новосибирском местные жители отстрелили трёх косуль без разрешения на охоту. Их обвинили в нанесении ущерба природным ресурсам на 400 тысяч рублей.