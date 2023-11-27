«От сердца к сердцу»: благотворительный концерт для детей с ОВЗ прошла в Новосибирске

23 ноября в школе-интернате №152 прошёл концерт для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Праздник состоялся по инициативе депутата горсовета Новосибирска Игоря Кудина.

В 2023 году в специальной школе-интернате обучается 183 ребёнка в возрасте от 7 до 18 лет. Некоторые из них стали участниками благотворительного мероприятия «От сердца к сердцу», которое проводится уже около 15 лет.

«Особенные дети заслуживают особенного подхода. Педагоги проходят дополнительные курсы и получают коррекционное образование, мы совершенствуем свои знания. У нас работает психолого-педагогическая служба: логопеды, психологи, дефектологи, физиотерапевты — всё для того, чтобы помимо обучения оказать помощь в реабилитации детей», — отметила исполняющая обязанности директора школы Елена Пашкова.

На концерте собрались юные певцы, музыканты, фокусники и не менее сотни зрителей. Как подчёркивает Елена Пашкова, мероприятие поможет детям с ОВЗ получить приятные эмоции и социализироваться.

Участники также отметили, что забота и внимание — это то, ради чего они здесь.

«Выступаю уже седьмой год. Как только мне предложили приехать, я сразу сказала себе “надо”. Я пою, чтобы сделать приятно детям, которые не могут позволить себе этого», — рассказала вокалистка Ульяна.

Школа сотрудничает с депутатом Игорем Кудиным — одним из организаторов мероприятия. За годы работы учебное заведение решило ряд проблем. Например, на входе в интернат установили колясочную пристройку, проложили новую дорогу, а рядом построили парковку.

Депутаты подчёркивают, что такие мероприятия позволяют детям интегрироваться в общество и найти новых друзей. Концерт провели в преддверии декады инвалидов, которая стартует уже в декабре.

«Здесь учатся особенные дети, и мы стараемся создать для них праздничную, хорошую и позитивную атмосферу. Праздник организуют их ровесники», — рассказал депутат городского парламента Игорь Кудин.

Воспитанники школы были рады присутствовать на мероприятии, они активно поддерживали выступления бурными аплодисментами и живой реакцией.