Пенсионеры ахнули от решения государства. В январе не выплатят пенсии?

Получатели пенсий с карты «МИР» останутся без начислений в январе наступающего 2024 года, заявил Социальный фонд России.

Отсутствие денежных средств на банковских картах системы «МИР» у пожилых россиян связано с классической ситуацией досрочных выплат перед длительными новогодними выходными.

Так, первую зимнюю пенсионную выплату начислят на карты «МИР» уже в предстоящую пятницу, 1-го декабря 2023 года. Это связано с тем, что 3-е число месяца (единый платежный день) выпадает на календарный выходной, а точнее на воскресенье, пояснили в СФР.

Вторая пенсионная выплата будет начислена также в декабре, но уже ближе к его финалу, а точнее начиная с 25 декабря-2023. Поскольку она является не дополнительной, а всего лишь досрочной январской пенсией, то будет проиндексирована на 7,5 процента, согласно заранее утверждённому Госдумой закону об регулярно индексации пенсий в России.

Такая предварительная выплата связана с тем, что первая неделя января-2024 является праздничной и службы, которые распределяют и начисляют пенсии, не будут работать.

В связи с этим специалисты СФР настоятельно рекомендуют внимательно отнестись к этой информации и при распределении ежемесячного бюджета учесть, что следующая пенсионная выплата будет начислена только в феврале-2024.