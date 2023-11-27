Стали известны самые востребованные профессии у пенсионеров Новосибирской области

На заседании межведомственной комиссии при Правительстве региона рассказали о самых востребованных профессиях среди предпенсионеров и пенсионеров.

По информации Министерства труда и социального труда региона, в течение 2023 года трудоустроено более 2,8 тысяч граждан предпенсионного возраста и около 250 пенсионеров.

Для этой категории граждан предоставляется возможность временной занятости с выплатой материальной поддержки в размере 7,6 тысяч рублей ежемесячно. Срок участия в программе составляет 2 месяца.

Особый интерес вызывает профессиональное обучение в рамках программы «Содействие занятости населения» Новосибирской области. В этом году его получают 179 граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

По статистике, наиболее востребованными специальностями среди данной категории граждан оказались экономист, кладовщик, повар и швея. В рейтинге также лидируют профессии «Тестировщик программного обеспечения», «1С Программист» и «Графический дизайнер».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчины стали чаще заказывать одежду в интернете.