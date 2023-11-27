Стало известно, кому увеличат пенсию в преддверии новогодних праздников

Перед Новым годом и после пенсионерам увеличат пенсию.

В декабре этого года пенсию увеличат тем, кто был работающим пенсионером, но уволился в сентябре 2023. Также пенсии повысят и у тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет.

Со следующего года в январе большей части работающих пенсионеров выплаты проиндексируют на 7,5%.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в 2024 году средний размер пенсии для новосибирских пенсионеров составит 23,2 тыс. рублей в месяц. Это связано с индексацией пенсий на уровень инфляции.