В 2024 году материнский капитал подрастет с 1 февраля

С 1 февраля 2024 года материнский капитал вырастет на 7,5%

С 1 февраля Социальный фонд повысит сумму материнского капитала на 7,5%. Это будет касаться только тех семей, которые еще не воспользовались им, а также семьи, которые воспользовались неполной суммой капитала, а только его частью.

По данным Соцфонда, в Новосибирской области около более 150 тысяч семей уже использовали маткапитал на нужды, а больше 100 тысяч еще не воспользовались капиталом полностью. С февраля 2024 года такие семьи смогут воспользоваться проиндексированной суммой.

Напомним, что материнский капитал в 2023 году составил 587 тысяч рублей на первого ребенка. Если в семье двое или больше детей, родившихся или усыновленных с 2020 года, и ранее капитал не выдавался, то родители получают 775,6 тысяч рублей.

С 1 февраля материнский капитал на первенца вырастет почти до 631 тысячи рублей, на второго — до 833,8 тысяч рублей.

Напомним, что больше 25 тысяч младенцев родилось в 2022 году в Новосибирске.