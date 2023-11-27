В мэрии Новосибирска рассказали о правилах помещения горожан в вытрезвитель

В Новосибирске уже три месяца работает специализированный центр по вытрезвлению граждан. Об этом сообщает Atas.info.

По информации департамента социальной политики мэрии Новосибирска, в центре принимают людей, находящихся в состоянии опьянения, которым не нужна специализированная медицинская помощь.

Посетителей рамещают только с их согласия. Если клиента доставили в центр ночью, он может остаться до утра. В случае, если человек слишком пьян, согласие оформляется постфактум.

Полицейские, врачи и сами граждане могут доставить в вытрезвитель человека, которому нужно протрезветь. Пребывание в специализированном центре разрешено не более 24 часов.

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