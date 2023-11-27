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общество

В Новосибирске за 4 часа сделали съедобный макет вокзала из пряников

Фото: Густаво Зырянов

В рамках VIII арт-фестиваля «Мир пряника» в Новосибирске кондитеры показали съедобный макет железнодорожного вокзала. Об этом пишут «Новосибирские новости».

Мини-версию здания, выполненную из пряников, установили с подсветкой в «Выставочном центре по сохранению истории Западно-Сибирской железной дороги».

На создание сладкого вокзала ушло около четырех часов работы. Высота композиции — 20 сантиметров, площадь — 1 квадратный метр.

Для изготовления макета использовали восемь килограммов муки, 1,5 килограмма масла, шесть килограммов сахара, 30 яиц, 1 килограмм карамели и 5 килограммов глазури.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, когда в Новосибирск придет холод.

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Игорь Кириченко
Журналист

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