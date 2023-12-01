В Красноярске назвали самый худший микрорайон города

Жители Красноярска активно обсуждают особенности местных микрорайонов и оставляют отзывы на сервисе 2ГИС.

Одним из выделяющихся критериев при оценке является местоположение. Как правило, центральные районы города характеризуются более высокой стоимостью жилья, в то время как более удаленные части ассоциируются с депрессивной обстановкой и криминальной активностью. Об этом сообщает «МК в Красноярске».

Черемушки расположен на правом берегу города. Жители отмечают разные нюансы этого района: от старых двухэтажек до активной жизни сообщества. В некоторых отзывах говорится о проблемах и социальных аспектах. Другие люди утверждают, что стереотипы о Черемушках давно разрушены.

Микрорайон Покровский разделен на Старую Покровку и Покровский. Жители указывают на проблемы планировки, отсутствие парковок и эстетические недостатки.

Николаевка, как и Покровка, представляет из себя исторический микрорайон с частным сектором. Здесь планируется комплексное развитие с покрытием территории многоэтажными домами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 6 декабря ожидается -33 градуса.