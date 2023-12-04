Легендарного итальянского певца Пупо очаровала река Обь в Новосибирске

Во время визита в Новосибирск итальянский певец Пупо заявил, что был поражен масштабом реки Обь.

1 декабря в Новосибирске легендарный итальянский певец Пупо дал концерт в ДКЖ.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм, исполнитель поделился впечатлением о центре Сибири.

«Я первый раз приехал в Новосибирск, и река Обь меня просто очаровала. Это огромная река. Очень продолжительная. И название такое коротенькое-коротенькое», — передаёт слова Пупо корреспондент Сиб.фм.

Напомним, что в сети появилось видео ажиотажного выступления итальянского певца Пупо.

Также, ранее Сиб.фм сообщал о том, что появился и фоторепортаж с выступления легендарного певца.