Теория цикличности позволила российскому учёному вычислить дату окончания СВО на Украины.

Российский математик Григорий Кваша уверяет, что любое событие в мире можно вычислить при помощи дат и цифр, а история циклична. По его мнению, таких циклов несколько. Кстати, подтверждает это мнение и другой учёный Сидик Афган, который пользуется при своих расчётах ближайшего будущего теорией 50-летних повторов.

Кваша уверяет, что исторические циклы повторяются, но в несколько ином виде, что само по себе не открытие, поскольку мир не стоит на месте. К примеру, войны и оружие 100-летней давности не идут ни в какое сравнение с современными.

Таким образом, математик провёл аналогию между действующих геополитическим конфликтом на Украине и Великой Отечественной войной. Он уверяет, что на территории Незалежной разворачиваются события почти 80-летней давности, происходившие на полях сражений ВОВ.

Отличиями являются лишь способы ведения и длительность событий. По расчётам Кваши, СВО закончится уже в 2025 году, а уходящий 2023 год станет переломным. Кроме того, он не исключает, что вскоре в зоне действия СВО произойдёт важнейшее сражение, схожее со знаменитым, ключевым Курским танковым сражением летом 1943 года, которое кардинально изменило ход войны и помогло Советской армии перехватить инициативу.

Подобно тем событиям, России в 2023-2024 годах придётся приложить титанические усилия, но она, также, как в 1945-ом, выйдет из противостояния победителем в 2025 году.

Кроме того, в 2025 году истекает и другой исторический цикл (144 года), утверждает Григорий, когда жесткость противостояния двух мировых систем, в идеологическом периоде, становится всё мягче.