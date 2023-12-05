СК требует арестовать 6 фигурантов дела об убийстве подростка на остановке

Шестеро подростков стали обвиняемыми в деле об убийстве 15-летнего жителя Иркутска.

В Иркутске следствие запросило арест несовершеннолетнего подозреваемого и еще пятерых фигурантов дела об убийстве подростка на остановке. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Иркутской области.

По данным следствия, шестеро обвиняемых подошли к группе из пяти подростков после выхода из сауны и начали их избивать после незначительного словесного конфликта. В результате 15-летний подросток получил четыре ножевых ранения и скончался на месте.

Инициаторы преступления скрылись, однако вскоре были задержаны. Сейчас следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для всех шести обвиняемых.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Убийство» и «Хулиганство» УК РФ. Материалы дела уже переданы в Октябрьский районный суд Иркутска. Возраст подозреваемых варьируется от 15 лет до 21 года.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что администрация Иркутска поможет семье убитого на остановке подростка.