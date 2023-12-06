30-летие отметила избирательная система Новосибирской области

Областная избирательная комиссия Новосибирской области отметила 30 лет.

В избирательной системе Новосибирской области на сегодняшний день трудятся около 15 тысяч человек. За 30 лет работы в регионе провели больше 2,5 тысяч избирательных кампаний.

Грамоты и благодарности регионального парламента вручили людям, которые стояли у истоков становления избирательной системы в Новосибирской области и профессионально выполняют работу по сей день.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что заксобрание приняло бюджeт Новосибирской облaсти на 2024 год.