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общество

30-летие отметила избирательная система Новосибирской области

Фото: Заксобрание НСО

Областная избирательная комиссия Новосибирской области отметила 30 лет.

В избирательной системе Новосибирской области на сегодняшний день трудятся около 15 тысяч человек. За 30 лет работы в регионе провели больше 2,5 тысяч избирательных кампаний.

Грамоты и благодарности регионального парламента вручили людям, которые стояли у истоков становления избирательной системы в Новосибирской области и профессионально выполняют работу по сей день.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что заксобрание приняло бюджeт Новосибирской облaсти на 2024 год.

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Валерия Митрохина
Журналист

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