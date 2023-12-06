Что такое корпоративная культура и почему её важно соблюдать?

Мотивация сотрудников — ключевой фактор при создании успешного бизнеса.

Корпоративные мероприятия как нельзя лучше поддерживают нужный настрой и помогают людям легче справляться с тяжёлыми задачами. Это также способствует улучшению командного духа, поддерживает позитивное восприятие рабочей среды и способствует укреплению взаимоотношений среди коллег.

Организация разнообразных игр и конкурсов не только стимулирует сотрудников достигать общих целей, но и способствует повышению производительности и творческому мышлению. Подобные мероприятия также помогают снять стресс, создавая приятную атмосферу в коллективе, что в конечном итоге сказывается на общем успехе компании.

Например, Х5 Group завершила первый этап своей масштабной мотивационной акции для персонала. Результаты определили случайным образом. Почти тысяча сотрудников компании выиграли годовые и полугодовые подписки на популярные сервисы.

Но самое главное, что эта часть корпоративной культуры, а именно розыгрыш главных призов (автомобиля и квартиры в Москве), продолжится вплоть до Нового года. В нем участвуют автоматически все сотрудники ритейлера.

Первые подарки уже вручили продавцам-кассирам, администраторам, директорам магазинов, грузчикам, сборщикам заказов, водителям из торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и другим. Акцию запустили для поддержки и мотивации персонала в период повышенного спроса в ноябре-декабре. Она охватывает все регионы, где есть ритейлер.

Более 300 тысяч сотрудников уже участвуют в розыгрыше. До 31 декабря к акции могут присоединиться новые сотрудники. Виртуальные баллы начислят за работу в эти месяцы. Акция включает ещё два этапа, с промежуточными результатами 19 декабря этого года и финалом 22 января 2024 года, на котором определят обладателей главных призов.