Эксперты рассказали — почему за 10 лет у инкассаторов в Сибири не похитили ни одного рубля

Добиться стопроцентного уровня сохранности средств клиентов инкассаторами Сибирского Сбера позволило использование спецконтейнеров для переноски денег.

Несмотря на то, что ежедневно сотрудники инкассации в Сибирских регионах совершают свыше 3 тысяч операций по перевозке денег, за более чем десятилетнюю историю использования нового оборудования не было зафиксировано ни одного случая хищения.

У спецконтейнеров многоуровневая система защиты — открыть их могут только уполномоченные сотрудники, а внутрь встроен механизм, запускающий ловушку с краской, если достать деньги пытается посторонний человек. Краска повреждает каждую купюру, находящуюся в котейнере. После этого деньги использовать невозможно, соответсвенно и пытаться похищать их бессмысленно.

Роман Костылев, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Главной ценностью банка всегда остаются клиенты, а также жизнь и здоровье сотрудников. Безопасность денег при инкассации — очень важная задача, с которой мы успешно справляемся, лишая любого смысла даже попытку нападения: испорченные купюры не будут приняты нигде, а данные о злoумышленниках, которые будут пытаться их сбыть, передаются правоохранителям».