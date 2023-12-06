Экстренное предупреждение о снегопаде появилось в Новосибирской области

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.

Вечером 6 декабря и в первой половине ночи 7 декабря в восточной части Новосибирской области ожидается сильный снегопад и гололёд. Об этом сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Местами возможно ухудшение видимости до 200-500 метров, а также образование снежных заносов на дорогах. Из-за этого может быть повреждение линий связи и электропередач, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб.

Также может увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врач Морозова рассказала о ключевых симптомах аллергии на холодную погоду.