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общество

Экстренное предупреждение о снегопаде появилось в Новосибирской области

Фото: Pexels.com

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.

Вечером 6 декабря и в первой половине ночи 7 декабря в восточной части Новосибирской области ожидается сильный снегопад и гололёд. Об этом сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Местами возможно ухудшение видимости до 200-500 метров, а также образование снежных заносов на дорогах. Из-за этого может быть повреждение линий связи и электропередач, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб.

Также может увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врач Морозова рассказала о ключевых симптомах аллергии на холодную погоду.

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Игорь Кириченко
Журналист

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