Госслужащим Новосибирска нельзя дарить новогодние подарки

В Новосибирске напомнили о запрете на новогодние подарки для госслужащих

Как пишет пресс-служба Судебного департамента Новосибирской области, подарки для госслужащих могут расцениваться как взятка, что приведет к уголовной ответственности.

В соответствии с антикоррупционным законодательством России чиновникам нельзя дарить и получать подарки после выполненных служебных обязанностей. Это может привести к конфликту интересов и поставить под сомнение объективность принимаемых решений.

Под исключения подпадают подарки, которые вручили в рамках протокольных или официальных мероприятий и служебных командировок.

Напомним, что музыкальный спектакль на льду покажут в Новосибирске 6 и 8 января.