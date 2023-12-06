сегодня
06 декабря, 18:58
пробки
10/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 91.58 | eur 99.13
сегодня
06 декабря, 18:58
пробки
10/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 91.58 | eur 99.13
сегодня 16:48
общество

Госслужащим Новосибирска нельзя дарить новогодние подарки

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске напомнили о запрете на новогодние подарки для госслужащих

Как пишет пресс-служба Судебного департамента Новосибирской области, подарки для госслужащих могут расцениваться как взятка, что приведет к уголовной ответственности.

В соответствии с антикоррупционным законодательством России чиновникам нельзя дарить и получать подарки после выполненных служебных обязанностей. Это может привести к конфликту интересов и поставить под сомнение объективность принимаемых решений.

Под исключения подпадают подарки, которые вручили в рамках протокольных или официальных мероприятий и служебных командировок.

Напомним, что музыкальный спектакль на льду покажут в Новосибирске 6 и 8 января.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

Читайте в