Коснётся каждого россиянина: Путин готовит судьбоносные заявления 14 декабря

В своём выступлении 14 декабря текущего 2023 года на масштабном мероприятии «Итоги года с Владимиром Путиным» глава нашего государства затронет вопросы, которые ему адресуют россияне, выражая свои основные ожидания от руководства страны.

Согласно анализу первых принятых на горячую линию вопросов от населения РФ для будущей «Прямой линии с президентом», россиян в данный момент волнует ряд ключевых вопросов: пенсии, ЖКХ, вопросы здравоохранения, льготы, социальные выплаты, международная повестка, сообщил портал 1tv.ru. Но самые большие ожидания население страны выражает в сторону мобилизации и вопросов, связанных с ней.

1 декабря на площадке Народного фронта вопросы начала работать объединенная редакция по приему вопросов на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, операторы на телефонах отсекают заведомо ложную информацию, выделяют особо актуальные проблемы, а вопросы самостоятельно отберёт глава государства.

Поскольку в нынешнем году мероприятие задумано в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, российский лидер подведёт итоги уходящего 2023 года, заверил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.