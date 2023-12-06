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общество

Минобороны РФ хочет лишить статуса памятника военгородок № 17 в Новосибирске

Фото: vk.com

Новосибирский областной суд с марта 2023 года рассматривает административное дело о признании незаконным постановления правительства области.

Министерство обороны Российской Федерации подало иск в Новосибирский областной суд с требованием лишить статуса объекта культурного наследия регионального значения комплекс зданий Военного городка №17 в Новосибирске.

Суд начал рассмотрение этого административного дела в марте 2023 года. Дело касается признания незаконным постановление правительства Новосибирской области о включении комплекса в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Комплекс включает в себя 31 здание в Военном городке в Октябрьском районе Новосибирска. Сейчас он находится под государственной охраной. В случае лишения статуса объекта культурного наследия, столетние здания могут быть подвергнуты сносу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Следком начал проверку избиения дворника подростками в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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