Минобороны РФ хочет лишить статуса памятника военгородок № 17 в Новосибирске

Новосибирский областной суд с марта 2023 года рассматривает административное дело о признании незаконным постановления правительства области.

Министерство обороны Российской Федерации подало иск в Новосибирский областной суд с требованием лишить статуса объекта культурного наследия регионального значения комплекс зданий Военного городка №17 в Новосибирске.

Суд начал рассмотрение этого административного дела в марте 2023 года. Дело касается признания незаконным постановление правительства Новосибирской области о включении комплекса в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Комплекс включает в себя 31 здание в Военном городке в Октябрьском районе Новосибирска. Сейчас он находится под государственной охраной. В случае лишения статуса объекта культурного наследия, столетние здания могут быть подвергнуты сносу.

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