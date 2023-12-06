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общество проиcшествия

Названа причина задержания замначальника новосибирского МВД Захарова

Фото Сиб.фм

В Новосибирске задержали замначальника МВД Александра Захарова, об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник

По словам собеседника, подполковника подозревают в связях с игорным бизнесом.

Напомним, что в Новосибирске трех полицейских арестовали по делу о «крышевании» игорного бизнеса. В сентябре 2023 года Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО Максима Абрамова (сотрудник ОЭБиПК Заельцовского района). Помимо этого, на два месяца в СИЗО отправили начальника ОЭБиПК Дмитрия Шило и экс-главу ОЭБиПК Хомина.

Фигуранты проходят по делу о сети нелегальных казино в Новосибирске.

17 ноября в Новосибирске из изолятора временного содержания освободили бывшего начальника ОЭБиПК Управления МВД России Александра Умерова, которого обвиняли в покровительстве нелегального игорного бизнеса.

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Нина Раневская
Журналист

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