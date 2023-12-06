Официальные зарплаты в строительстве оказались ниже средних по экономике

По данным специалистов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, составленным на основании Росстата, заработная плата в строительстве в январе-августе 2023 года составляла 65 743 рубля в месяц.

Средневзвешенный заработок сотрудников по всем предприятиям РФ был 70 293 рубля или на 7% выше. Рост заработной платы к аналогичному периоду прошлого года составил в строительной отрасли 13,2%, а по всей экономике 13,8%, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Низкий уровень оплаты труда стал основной причиной нехватки кадров в строительстве. Проблем добавила и нестабильность курса рубля. Кроме этого, в строительстве высокий разрыв по уровню зарплат. Отрасль только на 37 месте из 75 основных видов экономической деятельности по общему уровню зарплаты, и на 7 месте по доле высокооплачиваемых работников. Среднестатистическая зарплата в строительстве на 30-40% ниже предложений на сайтах вакансий, даже без наличия опыта. И в 2,5 -4 раза ниже оплаты строителей, работающих вахтовым методом в Москве или Казани», — сказал эксперт.

В 4 из 100 крупнейших городов РФ, строительство является отраслью с наивысшей зарплатой, а в Омске и Севастополе уже 2 года. В Новосибирске по уровню доходов лидируют представители IT сферы, но и в строительстве заработная плата выросла за год на 20%, заключил Николаев.

Напомним, в продажах Новосибирска растет доля компаний с высокими темпами строительства.