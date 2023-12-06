Омич может отправиться на шесть лет в колонию за интимную фотографию

В Москве задержали жителя Омска, который отправил девушке интимную фотографию.

По данным Telegram-канала Baza, 22 ноября в полицию обратилась девушка, которая пожаловалась на то, что мужчина без спроса прислал ей в личные сообщения фотографию интимного характера.

Следователи через несколько дней установили подозреваемого — им оказался 41-летний житель Омска.

Сейчас в полиции возбудили дело о незаконном изготовлении порнографических материалов. Если омича признают виновным, то ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что участников организованной группы в Кузбассе осудили за мошенничество.