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общество

Омич может отправиться на шесть лет в колонию за интимную фотографию

Фото: Baza

В Москве задержали жителя Омска, который отправил девушке интимную фотографию.

По данным Telegram-канала Baza, 22 ноября в полицию обратилась девушка, которая пожаловалась на то, что мужчина без спроса прислал ей в личные сообщения фотографию интимного характера.

Следователи через несколько дней установили подозреваемого — им оказался 41-летний житель Омска.

Сейчас в полиции возбудили дело о незаконном изготовлении порнографических материалов. Если омича признают виновным, то ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что участников организованной группы в Кузбассе осудили за мошенничество.

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Валерия Митрохина
Журналист

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