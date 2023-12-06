Стали известны подробности увольнения пилотов, посадивших самолет под Новосибирском

Предложение уволиться по собственному желанию поступило командиру экипажа Сергею Белову и второму пилоту Эдуарду Семенову.

В связи с аварийной посадкой аэробуса в пшеничном поле Новосибирской области стали известны подробности скандала, связанного с увольнением командира экипажа Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Предложение об увольнении по собственному желанию поступило от пилотов примерно 10 дней назад.

Авиакомпания приняла решение уволить пилотов до завершения работы специальной комиссии, занимающейся расследованием инцидента. Сейчас пилоты не летают и не в отпуске. Это нарушение трудового законодательства, так как они официально не освобождены от служебных обязанностей.

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