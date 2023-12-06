В Сибири задержали рейсы из-за снегопада

Из-за неблагоприятных погодных условий в международных аэропортах Новокузнецка (Спиченково) и Кемерово, транспортные прокуратуры Кемеровской, Новокузнецкой и Томской областей проводят надзорные мероприятия.

Сегодня, 6 декабря, задержали и отменили рейсы авиакомпании «Победа», «Северный ветер» и «Сибирь» в Новосибирск, Москву и Сочи.

Рейсы авиакомпании «Победа» и «Сибирь» из Кемерово в Москву и Новосибирск отменили из-за погодных условий. Одно из воздушных судов авиакомпании «Победа», следовавшее маршрутом Москва — Кемерово, совершило посадку в Томске.

Вылет воздушных судов из Новокузнецка в Сочи запланирован не ранее чем через 6 часов, в Новосибирск — через 12 часов, в Москву – через 2 часа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ограничили движение на трех трассах.