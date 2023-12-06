В Новосибирской области ограничили движение на трех трассах

Ограничения ввели в связи с недостаточной видимостью.

С 14:00 на нескольких трассах Новосибирской области временно ограничили движение.

Ограничения затронули трассу Р-255 «Сибирь» от Новосибирска до Кемерово, Р-256 «Чуйский тракт» в пределах области (от 28 до 135 км) с 14:00 и Р-254 «Иртыш» в пределах области (от 947 до 1454 км) с 15:00.

Ограничения связаны с недостаточной видимостью — менее 50-100 метров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экстренное предупреждение о снегопаде появилось в Новосибирской области.