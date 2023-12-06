сегодня
06 декабря, 17:08
пробки
9/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 91.58 | eur 99.13
сегодня
06 декабря, 17:08
пробки
9/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 91.58 | eur 99.13
сегодня 15:32
политика

«СВО закончится»: гениальный пророк-математик Кваша назвал дату и победителя военного конфликта

Сообщество ВК "Структурный гороскоп Григория Кваши"

Племянник легендарного актера Игоря Кваши и автор уникального «Структурного гороскопа» заверил, что после 2025 года люди забудут о войнах. Портал «Сиб.фм» публикует подробности его расчётов относительно даты финала СВО на Украине.

Согласно уточнённым расчётам математика и астролога Григория Кваши, у России не будет препятствий для спокойного строительства Русского мира и человечество надолго забудет о каких-либо войнах после 2025 года. До этой даты, уверен учёный, произойдёт ключевое событие. Оно ожидается в финале истекающего 2023 года.

В промежуточный между вышеперечисленными датами 2024 год в зоне действия СВО на Украине произойдёт важнейшее тактическое событие, по значению напоминающее ключевое танковое сражение на Курской дуге в 1943 году. Так подтверждается теория Кваши о 80-летней цикличности истории.

Кроме того, под эту теорию попадают идентичные победные финалы двух противостояний – Великой Отечественной войны в 1945 году и СВО в 2025.

По устойчивому убеждению учёного, наша страна на текущем этапе развития мировой истории переживает период империи, который продлится до 2053 года — кардинальных смен власти и революций не будет. Страна будет только присоединять новые территории.

#Новосибирск
ОЦЕНИТЬ статью
0

Оксана Чешенок
журналист

Читайте в