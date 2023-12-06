Племянник легендарного актера Игоря Кваши и автор уникального «Структурного гороскопа» заверил, что после 2025 года люди забудут о войнах. Портал «Сиб.фм» публикует подробности его расчётов относительно даты финала СВО на Украине.

Согласно уточнённым расчётам математика и астролога Григория Кваши, у России не будет препятствий для спокойного строительства Русского мира и человечество надолго забудет о каких-либо войнах после 2025 года. До этой даты, уверен учёный, произойдёт ключевое событие. Оно ожидается в финале истекающего 2023 года.

В промежуточный между вышеперечисленными датами 2024 год в зоне действия СВО на Украине произойдёт важнейшее тактическое событие, по значению напоминающее ключевое танковое сражение на Курской дуге в 1943 году. Так подтверждается теория Кваши о 80-летней цикличности истории.

Кроме того, под эту теорию попадают идентичные победные финалы двух противостояний – Великой Отечественной войны в 1945 году и СВО в 2025.

По устойчивому убеждению учёного, наша страна на текущем этапе развития мировой истории переживает период империи, который продлится до 2053 года — кардинальных смен власти и революций не будет. Страна будет только присоединять новые территории.