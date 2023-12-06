Участников организованной группы в Кузбассе осудили за мошенничество

Жителей Кузбасса осудили за мошенничество при ремонте грузовых вагонов

В Кемерове Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти членов организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В суде установлено, что в 2019 году подсудимые создали организованную группу для совершения кражи денежных средств на предприятиях железнодорожного транспорта. У них уже был практический опыт работы в вагоноремонтных предприятиях, и через подконтрольную фирму под видом услуг по ремонту грузовых вагонов они покупали негодные и забракованные запасные части подвижного состава. Затем изменяли кустарным способом идентификационные номера на деталях. После чего подыскивали юридическое лицо (собственника или арендатора вагонов) и заключали с ними договоры на поставку железнодорожных деталей и под видом, и по цене годных для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД».

Таким образом, с 2019 по 2020 им удалось обмануть четыре предприятия железнодорожного транспорта на общую сумму более 1,4 миллионов рублей.

Суд признал их виновными в мошенничестве в крупном размере, совершенное организованной группой, но с учетом частичного возмещения ущерба и наличия смягчающих обстоятельств назначил наказание одному из них — четыре года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима, остальным — от 3,5 до 5 лет условно со штрафами в размере от 360 до 500 тысяч рублей каждому.

Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски представителей потерпевших лиц о взыскании с виновных в солидарном порядке суммы причиненного ущерба — около 600 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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