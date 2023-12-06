Уважайте наши законы: Владимир Путин обратился к мигрантам в России

Интересы россиян важнее миграционного притока, а иностранцы должны соблюдать российское законодательство, а также уважать традиции народов России, пояснил российский лидер свою жёсткую позицию в обновляемой миграционной политике РФ.

Ещё в ходе Восточного экономического форума модератор сессии Илья Доронов, беседуя с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул недопущение образований мигрантских гетто в нашей стране, как это происходит в некоторых государствах мира. Он назвал это явление, уже зарождающееся на территории России, очень чувствительный момент в нашем государстве. С этой позицией российский лидер вполне согласился и отметил, что для него интересы россиян важнее миграционного притока.

Кроме того, на недавней встрече с членами Совета по правам человека, Путин отметил, что Россия должна обеспечивать права мигрантов, но интересы россиян должны быть в приоритете. Он призвал мигрантов соблюдать российское законодательство, а также уважать традиции народов России: «Должен соблюдаться баланс, баланс этнокультурный. Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами российской экономики, нехваткой рабочих рук, но нужно, безусловно, этих людей готовить», сказал он.

Также глава нашего государства заявил, что к ситуации с потоком мигрантов необходимо подходить аккуратно и не допустить образования гетто.