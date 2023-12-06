В Новосибирске сдачу четвертого моста через Обь сдвинули на конец 2024 года

Изначально крупный транспортный объект планировали ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года.

На пресс-конференции в Новосибирске генеральный директор производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин рассказал о переносе сроков сдачи четвертого моста через реку Обь.

По исходному плану, объект должны были ввести в декабре 2023 года. Однако по объективным причинам сдача мост собираются сдать в четвертом квартале 2024 года.

Юдин уточнил, что задержка связана с воздействием пандемии, санкционным давлением и турбулентностью в общественно-экономической среде.

На данный момент на стройплощадке работают 550 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что погрузка на железной дороге в Новосибирской области увеличилась почти на 15% в январе – ноябре.