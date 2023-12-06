В Новосибирске три вуза представили проекты передовых инженерных школ

НГТУ, СибГУТИ и НГАУ защищают проекты создания передовых инженерных школ в рамках профильного федерального проекта госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».

В Новосибирской области проекты создания передовых инженерных школ в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» защищают три городских вуза. Команды вузов представили свои проекты на заседании Совета по грантам на оказание господдержки создания и развития ПИШ.

Одним из важных условий для получения гранта является создание инновационных разработок для предприятий и достижение технологического суверенитета страны.

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ планирует создать ПИШ «Беспилотные и пилотируемые авиационные системы» — новое структурное подразделение вуза будет заниматься проектированием и производством авиасистем нового поколения.

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики буду создавать пилотное подразделение по стратегическому партнёрству с компаниями-разработчиками систем мобильной связи.

В Новосибирском государственном аграрном университете планируют развивать технологии агробезопасности Союзного государства. ПИШ аграрного вуза займется предотвращением угроз возникновения новых очагов трансграничных инфекций.