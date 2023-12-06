В Новосибирской колонии у осуждённого нашли деревянные щепки в брюшной полости

В колонии Новосибирска жестоко надругались над подростком.

По данные Telegram-канала Mash Siberia, троих осуждённых подозревают в жестоком надругательстве над подростком в Новосибирской воспитательной колонии.

29 ноября в сушилке Новосибирской воспитательной колонии напали на 16-летнего парня, который ранее был осуждён за разбой.

Пострадавшего доставили в больницу не сразу, а только через четыре дня после инцидента. В результате, у него нашли деревянные щепки в брюшной полости — содержимое прямой кишки попало внутрь из-за воспаления.

По предварительным данным, в происшествии подозревают 17-летнего осуждённого по статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кража, грабёж, 18-летнего осуждённого за насильственные действия сексуального характера либо в отношении лица младше 14, либо повлекшие гибель и 18-летнего осуждёного за разбой группой лиц или с применением оружия.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, что следком начал проверку избиения дворника подростками в Новосибирске.