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общество

В Новосибирской области прокуратура заставила поменять маршрут автобуса №289

Фото: freepik

Из-за прокуратуры в Новосибирской области поменяется маршрут автобуса №289.

В пресс-службе ведомства сообщили о том, что прокуратура Новосибирской области заставила власти Мошковского района поменять межмуниципальный маршрут движения автобуса №289 "Посёлок Октябрьский – площадь Калинина".

По данным проверки, из-за действующего расписания жители отдалённых микрорайонов лишились возможности добираться до школ и детских садов.

Также сейчас между остановкой и Октябрьской средней школой №2 начал курсировать муниципальный школьный автобус.

Напомним, что в Новосибирске от площади Маркса запустили новый троллейбусный маршрут.

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Валерия Митрохина
Журналист

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