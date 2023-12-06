В Новосибирской области прокуратура заставила поменять маршрут автобуса №289

Из-за прокуратуры в Новосибирской области поменяется маршрут автобуса №289.

В пресс-службе ведомства сообщили о том, что прокуратура Новосибирской области заставила власти Мошковского района поменять межмуниципальный маршрут движения автобуса №289 "Посёлок Октябрьский – площадь Калинина".

По данным проверки, из-за действующего расписания жители отдалённых микрорайонов лишились возможности добираться до школ и детских садов.

Также сейчас между остановкой и Октябрьской средней школой №2 начал курсировать муниципальный школьный автобус.

Напомним, что в Новосибирске от площади Маркса запустили новый троллейбусный маршрут.