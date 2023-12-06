Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 6 декабря

После гуманитарной паузы и обмена пленными столкновения палестинцев с израильскими военными стали более ожесточёнными. Мировая общественность в шоке!

По обновленным данным на среду, 6 декабря 2023 года, армия Израиля штурмовала город Дженин на Западном берегу реки Иордан. По сообщениям издания WAFA, в этой операции участвовали более 50 военных машин в сопровождении четырех бульдозеров.

Сразу после еврейское государство сообщило о гибели более 1,4 тыс. человек, но пересмотрев данные, понизило до 1,2 тысячи погибших. В тоже время количество погибших палестинцев перевалило за 16 тысяч, а пострадавших – свыше 35 тысяч человек.

По информации портала WSJ, Израиль обдумывает вариант затопить подземные туннели ХАМАС в секторе Газа морской водой с помощью насосов, пять таких он уже установлены возле лагеря беженцев Аль-Шати в Газе. США настороженно отнеслись к этой новости и опасаются, что из туннелей могут просочиться в почву опасные вещества.

Тем временем в Москву вернулись 120 россиян с семьями, эвакуированными из сектора Газа (в девятой по счёту группе российских граждан присутствовало 30 детей).