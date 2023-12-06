Жена посадившего самолет под Новосибирском пилота обратилась к Владимиру Путину

По словам жены, мужчины совершили невозможное.

Анна, супруга второго пилота Эдуарда Семенова из «Уральских авиалиний», обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и попросила не принимать меры в отношении своего мужа. Об этом сообщают «Известия».

В своем обращении она напомнила о происшествии, произошедшем 12 сентября, когда экипаж вынужден был совершить посадку в пшеничном поле под Новосибирском.

Анна подчеркнула, что причиной посадки стал отказ гидросистемы. По ходу полета стало ясно, что топлива не хватит долететь до аэропорта и в результате пилоты приняли решение посадить самолет в пшеничное поле.

По словам жены второго пилота, при расчете топлива экипаж учел открытые створки, но из-за ручного убора шасси они не учли того, что они были выпущены. Она подчеркнула, что пилоты сумели мягко посадить воздушное судно, спасая пассажиров, экипаж и самолет. Анна назвала своего мужа и командира героями, которые справились с невозможной задачей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны подробности увольнения пилотов, посадивших самолет под Новосибирском.