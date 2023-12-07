14 мостов в Новосибирской области хотят отремонтировать в 2024 году

Для ремонта 14 мостов уже ищут подрядчиков и готовят проекты

В 2024 году в Новосибирской области планируют отремонтировать еще 14 мостов. Для этого территориальное управление автомобильных дорог ищет подрядчиков и готовит проекты.

Напомним, что в ходе пресс-конференции гендиректор производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин сделал заявление о том, что четвертый мост через Обь в Новосибирске планируется достроить до конца 2024 года. Также сообщалось, что на этот проект выделять еще 82 миллиона рублей. 1 декабря на сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика-консультанта для концессии строительства и эксплуатации четвертого моста.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Доволенском районе Новосибирской области раньше запланированных сроков завершено строительство поликлиники, которая рассчитана на 350 посещений в смену.