«Мне нужно обязательно встретиться с другом»: у девочки-стрелка из Брянска нашли записку

Брянская школьница, устроившая стрельбу в гимназии, также планировала поджог учреждения.

В вещах 14-летнией школьницы в Брянске, которая устроила стрельбу в местной гимназии №5, обнаружили записку, сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Мне нужно обязательно встретиться с другом», — написано в тетради.

Как пишет SHOT, в вещах девочки также нашли бутылку с растворителем, зажигалки и спички — предположительно, школьница планировала устроить поджог в гимназии. Также в рюкзаке была коробка с патронами.

По информации Управления Министерства внутренних дел по Брянской области, пятеро человек получили ранения. Одна из пострадавших скончалась.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат Госдумы Хинштейн показал ружье, из которого стреляла школьница в Брянске.

Также Сиб.фм собрал всю информацию о ЧП на данный момент.