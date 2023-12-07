Названа сумма взятки замначальника УМВД Новосибирска за «крышевание» казино

Подполковник полиции Александр Захаров целый год получал взятки от нелегального казино в Новосибирске.

Замначальника УМВД Новосибирска Александр Захаров получил 2 млн рублей от нелегального казино. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

По данным ведомства, подполковник с февраля 2022 года по апрель 2023 получил деньги от организатора игорного бизнеса за покровительство.

В полиции отметили, что противоправные действия были выявлены сотрудниками собственной безопасности и сотрудниками УФСБ.

Напомним, по словам источника Сиб.фм, на Захарово донёс организатор казино — он заключил сделку со следствием.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на замначальника УМВД Александра Захарова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом у незаконной организации в особо крупном размере). Скоро ему вынесут меру пресечения.