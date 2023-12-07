Новый новосибирский троллейбус №8 прошел проверку 25-градусным морозом

с 1 декабря маршрут троллейбуса №8 продлили до ТЭЦ-5.

В Новосибирске обновили подвижный состава троллейбусного маршрута №8 в рамках национального проекта.

С 1 декабря маршрут продлили до ТЭЦ-5. В час пик на линии начали курсировать 26 обновленных троллейбусов.

Мэр города Анатолий Локоть отметил, что маршрут №8 является одним из самых старых в городе и всегда был популярным. В результате обновления парка пассажиропоток увеличился на 40%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, когда в Новосибирске закончатся аномальные морозы.