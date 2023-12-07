В Новосибирске объявили о кастинге во второй сезон “Слово пацана”

Жителей Новосибирска и Омска приглашают на кастинг сериала.

Недавно на экранах вышел российский сериал “Слово пацана”, который мгновенно стал популярным. У него появилось огромное количество как фанатов. Но несмотря на разногласия и предложения закрыть сериал, все же его хотят продолжить снимать, поэтому в социальной сети “ВКонтакте” активно публикуют информацию о кастинге на второй сезон.

В группе “ЧП Новосибирск” появилась запись о том, что в Новосибирске пройдёт часть съёмок сериала, на который требуются актёры массовых сцен. Съёмки пройдут с 9 декабря 2023 года и по 5 января 2024.

Для участия нужно открыть свою страницу “ВКонтакте”, сделать репост записи и обязательно иметь пару личных фотографий, где будет видно лицо.

То же самое и касается жителей Омска.

Всем участникам съёмок также предполагается оплата в размере 3 500 рублей в конце смены, заключение договора, питание и развозка.

Напомним, что психолог объяснила, почему «Слово пацана» вызывает агрессию у подростков.