Внук вратаря столетия Льва Яшина сравнил футбол Новосибирска и Сербии

Василий Фролов в своей школе вратарей объединил системы Сербии и Италии.

Василий Фролов, внук футболиста Льва Яшина, в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказал о сходствах и различиях спортивных школ Сербии и Новосибирска. По словам вратаря, от каждой системы он сумел взять лучшее.

«Я являюсь основателем, руководителем школы вратарей, который здесь назвал деда — школы вратарей имени Льва Яшина. Мы проводим много крутых и интересных мероприятий для вратарей: это большие трёхчасовые тренировки с последним передовым инвентарём с системой тренировок, которую мы взяли из Сербии и Италии — они считаются одними из самых лучших. Мы скрестили их с советской системой подготовки вратарей и получилось очень топовое мероприятие, где три часа ребята проходят сумасшедшую тренировку, прогрессируют и самое главное — получают информацию о поведении вратаря в современных реалиях», — рассказал Фролов.

Также внук Яшина рассказал, почему не смог стать профессиональным вратарём. Подробнее о своей карьере и будущем российского и новосибирского футбола Василий Фролов рассказал в интервью с «Сиб.фм».

Напомним, что Василий Фролов привёз приз лучшего вратаря столетия «Золотой мяч» в Новосибирск. К нему смогли прикоснуться воспитанники футбольной школы «Динамо».