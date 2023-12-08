В Новосибирске запатентовали технологию производства удобрений из отходов

Таких отходов набирается десятки тысяч тонн у каждой ТЭЦ ежегодно.

Научно-исследовательская группа Новосибирского государственного университета (НГУ) разработала технологию производства удобрений на основе птичьего помета с добавлением модифицированной золы, полученной в результате сжигания бурого угля. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Разработку уже запатентовали. Инновационный подход стал ответом на проблему избыточного образования золы при сжигании бурого угля для отопления городов, внедренного несколько лет назад Сибирской генерирующей компанией.

Специалисты НГУ объединили свои усилия с отраслевыми предприятиями, столкнувшимися с проблемой избыточной золы. Они представили композицию, способную эффективно перерабатывать как золу от ТЭЦ, так и птичий помет. Этот процесс занимает всего месяц и может осуществляться круглогодично при любых погодных условиях.

Одним из значимых достоинств новой технологии является возможность преобразования птичьего помета в полезный для сельского хозяйства продукт. Процесс компостирования позволяет получать высококачественные удобрения, которые пригодны для использования в сельском хозяйстве. Кроме того, себестоимость производства таких удобрений оказывается значительно ниже рыночной цены на минеральные аналоги.

Первоначальные испытания технологии провели на пометохранилище в Искитимском районе Новосибирской области.

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