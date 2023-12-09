Александр Карелин заявил, что Запад скрывает своё уважение к Путину

Сенатор Карелин высказался об отношении западных стран к президенту России.

Уважение к президенту Владимиру Путину со стороны западных стран несомненно, хотя они стараются скрыть это факт. Об этом заявил Александр Карелин, член Комитета Совета Федерации по международным делам, в ходе заседания инициативной группы, выдвигающей кандидатуру Путина на выборы президента России.

«Не только восток, юг, но и запад уважают президента, хотя и тщательно это скрывают», — объяснил сенатор Российской Федерации от Новосибирской области.

Карелин также отметил, что предстоящая избирательная кампания является сложной и ответственной работой. Ранее Владимир Машков, российский актер и председатель Союза театральных деятелей РФ, заявил, что творческие люди всегда были и останутся патриотами своей страны и поддерживают действующего президента.

Накануне действующий президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства — голосование пройдёт 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал решение Путина участвовать в выборах президента.